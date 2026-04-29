Beccato a spasso con la cocaina tenta la fuga ma viene bloccato e denunciato

Nelle ultime ore, un giovane di 24 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre si trovava in strada con della cocaina. Quando gli agenti hanno tentato di controllarlo, ha cercato di scappare, ma è stato subito bloccato. Successivamente, è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

La Polizia di Stato ha denunciato, nei giorni scorsi, un 24enne di Caserta per possesso di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno intensificato i controlli lungo le.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Livorno, tenta la fuga in motorino ma viene bloccato con mezzo chilo di hashish nel marsupio: arrestato 50enneÈ di un arresto e oltre 500 grammi di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Livorno. Roma: tenta fuga in scooter ma viene bloccato sotto casa, arrestato spacciatore a Tor San LorenzoI Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno proceduto all’arresto in flagranza di un giovane di 20 anni, residente nella zona,...