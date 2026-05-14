A sinistra dietro le battutine il nulla Dalla famiglia Addams alla spesa al supermercato E vorrebbero governare?

A un giorno dal discorso del premier al Senato, le opposizioni non hanno presentato alcuna proposta politica. Alla Camera dei Deputati, il dibattito si è concentrato su battute e commenti, senza iniziative concrete. La maggioranza ha continuato a sostenere il governo senza opposizione reale, mentre i gruppi di minoranza si sono limitati a interventi critici senza avanzare proposte. La situazione politico-parlamentare rimane caratterizzata da un vuoto di iniziative legislative o di alternative chiare.

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A ventiquattr’ore dal premier time al Senato, nemmeno uno straccio di proposta politica dalle opposizioni. Che pure si candidano con baldanza a mandare a casa il governo Meloni e prendere il timone della nazione. Con quale programma? Nessuno, come ha improvvidamente ammesso Elly Schlein intervista dal Corriere della Sera. Devono ancora scriverlo. Così di fronte alla preziosa occasione di confrontarsi con la presidente del Consiglio (invocata quotidianamente) scelgono la scorciatoia del cabaret. Se si esclude l’intervento propositivo di Carlo Calenda, che ha chiesto lumi sul nucleare, dai leader del campo largo solo punzecchiate Uno stupidario di battute e pseudo insulti all’indirizzo della premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A sinistra dietro le battutine il nulla. Dalla famiglia Addams alla spesa al supermercato. E vorrebbero governare? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Conte attacca Meloni sulla spesa militare, Calenda replica: «Tu scodinzolavi dietro a Trump, sei inadatto a governare»Non è solo uno scontro social, ma il riflesso di una frattura sempre più evidente nell’opposizione. Spesa nel supermercato senza pagare, ladro bloccato dalla vigilanzaDopo preso vari prodotti all’interno del supermercato ha cercato di allontanarsi pagandone solo uno.