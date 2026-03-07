Spesa nel supermercato senza pagare ladro bloccato dalla vigilanza

Un uomo è stato fermato dalla vigilanza dopo aver tentato di uscire da un supermercato senza pagare, avendo preso diversi prodotti e pagando solo uno. L’individuo ha cercato di allontanarsi senza saldare il conto, ma è stato bloccato e poi consegnato alle forze dell’ordine. La scena si è svolta senza ulteriori incidenti.

Dopo preso vari prodotti all’interno del supermercato ha cercato di allontanarsi pagandone solo uno. Un tentativo maldestro subito bloccato dall’intervento della vigilanza che ha fermato l’uomo allertando poi i carabinieri. Così un 52ene del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ternato furto ad Aprilia. I fatti nella giornata di ieri, venerdì 6 marzo. Secondo quanto accertato l’uomo avrebbe preso dagli scaffali merce per un valore complessivo di 200 euro; poi una volta arrivato alle casse automatiche ha cercato di oltrepassarle pagando uno solo degli articoli tentando così di eludere il sistema di controllo. Ma la scena non è passata inosservata e un addetto alla vigilanza lo ha subito bloccato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

