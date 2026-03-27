Conte attacca Meloni sulla spesa militare Calenda replica | Tu scodinzolavi dietro a Trump sei inadatto a governare

Un confronto acceso tra esponenti dell’opposizione si sviluppa tra attacchi pubblici e replica dirette. Un politico ha criticato la spesa militare proposta, mentre un altro ha risposto accusandolo di aver sostenuto l’amministrazione precedente. La disputa evidenzia tensioni interne che si manifestano anche sui social, in un momento in cui la coalizione di opposizione cerca di rafforzarsi in vista di possibili cambiamenti politici.

Non è solo uno scontro social, ma il riflesso di una frattura sempre più evidente nell’opposizione. Proprio adesso che Elly Schlein sta cercando di ricompattarla in vista di un ribaltone politico. A dividere l’opposizione, stavolta è la spesa militare. Tutto parte da un post di Giuseppe Conte, che sul social X attacca il governo di Giorgia Meloni per l’ aumento degli investimenti nella difesa. «Dopo giorni difficili per il Governo -scrive – arriva un riconoscimento per Meloni: è quello di Rutte della Nato per aver superato in un solo anno il 2% del Pil sulle spese militari». Conte specifica che si tratta di «45 miliardi» e di un aumento di «12 miliardi in un anno», e poi affonda: «E ora si corre verso il 5% firmato da Meloni su spinta di Trump». 🔗 Leggi su Open.online

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