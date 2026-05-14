A San Vito al Tagliamento tre serate nel segno dei giovani e dell' accoglienza
A San Vito al Tagliamento si sono svolte tre serate dedicate ai giovani e all’accoglienza, con un evento che ha offerto uno spazio aperto per riflettere sul presente attraverso le esperienze delle nuove generazioni. Durante le serate sono stati affrontati temi come la letteratura di confine, l’accoglienza e la cittadinanza attiva, coinvolgendo il pubblico in incontri e discussioni. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone e ha previsto momenti di confronto tra i partecipanti.
Uno spazio aperto per leggere il presente attraverso gli occhi delle nuove generazioni, tra letteratura di confine, accoglienza e cittadinanza attiva. La cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia lancia per il mese di maggio il ciclo di incontri “Giovani impronte sul. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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