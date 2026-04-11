Dopo aver scontato una condanna penale e affrontato un percorso di riabilitazione, l’ex calciatore ha deciso di dedicarsi al calcio femminile, iniziando una nuova fase della sua vita. In un’intervista ha dichiarato che le donne incontrate nel percorso di reinserimento hanno svolto un ruolo fondamentale nel suo cambiamento. La sua storia si intreccia con errori passati, tentativi di riscatto e una diversa prospettiva sul futuro.

Dalla gloria del campo all’inferno giudiziario, fino a una nuova rinascita personale e sportiva. La storia di Fabrizio Miccoliè quella di una carriera intensa, segnata da talento e cadute, ma anche da una profonda trasformazione umana. Ex simbolo del Palermo calcio e tra i giocatori più amati della sua epoca, Miccoli oggi vive quella che lui stesso definisce la sua “terza vita”.Un percorso iniziato nel 2022, quando è uscito dal carceredopo una vicenda giudiziaria che ha segnato profondamente la sua immagine pubblica e la sua esistenza. “Il carcere mi ha cambiato, ho imparato a stare da solo”, racconta. Un’esperienza dura, fatta di solitudine e riflessione, che lo ha costretto a fare i conti con i propri errori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Miccoli, la “terza vita” dopo il carcere e la redenzione: “Le donne mi hanno salvato”

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