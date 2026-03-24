La scorsa settimana, un’azienda italiana del settore aeronautico ha acquisito la maggioranza di una società indiana specializzata in componenti aerospaziali critiche. L’operazione riguarda una realtà indiana nota per la produzione di componenti destinati al settore aerospaziale, e si inserisce in un più ampio discorso sul ruolo del “make in India” per le imprese italiane.

La scorsa settimana Poggipolini, azienda italiana leader nella progettazione e nella produzione di sistemi e componenti critici per il settore aeronautico, ha acquisito la maggioranza di Aero Fasteners, realtà indiana specializzata nella componentistica aerospaziale mission-critical. L’operazione segna l’ingresso strutturato dell’azienda bolognese nell’ecosistema industriale indiano e si inserisce nella più ampia strategia di localizzazione produttiva di Nuova Delhi, nota come “Make in India”. Si tratta di una partnership sui generis per il settore, ma che potrebbe rappresentare un nuovo modello di sviluppo industriale per le realtà del nostro Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il make in India è un’opportunità per le imprese italiane. Poggipolini spiega perché

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