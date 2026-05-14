A Reggio Emilia per la principessa Kate | consegnato un disegno speciale dei bambini di Cordenons

A Reggio Emilia, una maestra di Cordenons ha consegnato un disegno realizzato dai suoi studenti alla principessa Kate Middleton. L'evento ha visto la principessa avvicinarsi ai presenti, creando un momento che resterà impresso nella memoria di chi era presente. La visita della principessa in Italia ha attirato l'attenzione di molti, con momenti di interazione tra la famiglia reale e il pubblico locale. L'incontro si è svolto in un contesto di celebrazione e scambio culturale.

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