Stazione l' amministrazione incontra i cittadini | Nella ex stazioncina un centro di informazioni turistiche e spazi per mostre

Ieri, nel quartiere stazione, si è svolto un incontro presso il Dopolavoro ferroviario tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Durante l’appuntamento sono stati annunciati i progetti per la ex stazioncina, che diventerà un centro di informazioni turistiche e ospiterà spazi dedicati alle mostre. Questa è stata la prima tappa di una serie di incontri previsti nei prossimi due mesi in diversi quartieri della città.

Incontro ieri, 10 marzo, nel quartiere stazione, al Dopolavoro ferroviario, per la prima tappa della campagna di ascolto e confronto che l'amministrazione comunale ha programmato per i prossimi due mesi in tutti i quartieri della città con la partecipazione del sindaco e degli assessori.