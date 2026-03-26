Manfredonia l’Amministrazione incontra i cittadini alla Madre Teresa di Calcutta

A Manfredonia, l’Amministrazione ha organizzato un incontro con i cittadini presso la struttura Madre Teresa di Calcutta. Si tratta della continuazione degli appuntamenti denominati “Quartieri in Comune”, pensati per favorire un confronto diretto tra amministratori e residenti. Questi incontri si svolgono regolarmente con l’obiettivo di discutere questioni locali e ascoltare le esigenze della comunità.

Prosegue il percorso di dialogo diretto tra Amministrazione e cittadini attraverso gli incontri “Quartieri in Comune”. Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 27 marzo alle ore 18, presso l’Istituto Scolastico “Madre Teresa di Calcutta” in Via Dante Alighieri 2. Un incontro per informare, raccogliere idee. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, l’Amministrazione incontra i cittadini alla Madre Teresa di Calcutta Articoli correlati Valmontone. Inaugurata la NewsRoom alla Scuola Zanella dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”Cronache Cittadine VALMONTONE – Mercoledì 4 Febbraio la comunità scolastica della Scuola Zanella dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”... Qualiano, nuova discarica abusiva in via Madre Teresa di CalcuttaAncora rifiuti abbandonati nella zona periferica di Qualiano: in via Madre Teresa di Calcutta i cittadini segnalano un cumulo sul marciapiede e...