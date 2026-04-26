Comunali Parisi Lega | Presenti con nostri candidati | la Lega si radica nel territorio per il rilancio delle peculiarità locali

Durante le ultime dichiarazioni, un rappresentante della Lega ha affermato che il partito è presente con i propri candidati nelle prossime elezioni comunali, sottolineando il radicamento sul territorio. Ha inoltre ribadito che la forza politica si conferma come elemento centrale e propositivo in tutta la provincia di Benevento, evidenziando il coinvolgimento nelle dinamiche locali e il supporto alle peculiarità di ogni comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti “La Lega c’è e conferma il suo ruolo di forza politica centrale e propositiva in tutta la provincia di Benevento. In occasione della prossima tornata elettorale, il nostro movimento sarà presente con propri candidati e rappresentanti in diversi dei Comuni chiamati al voto”. Così in una nota Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega a Benevento. “Questa presenza capillare – prosegue Parisi – non è solo un dato numerico, ma va letta come la volontà ferma di radicare ulteriormente la presenza della Lega sul territorio sannita. Stiamo portando avanti un lavoro di ascolto e di radicamento che ci permette di essere voce autentica delle istanze dei cittadini, rispondendo colpo su colpo alle esigenze di ogni singola comunità”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunali, Parisi (Lega): “Presenti con nostri candidati: la Lega si radica nel territorio per il rilancio delle peculiarità locali” Notizie correlate Sannio, Parisi (Lega) “Oltre 40 progetti finanziati dal Ministero, un successo per il territorio”Tempo di lettura: 2 minuti “Il Governo dimostra ancora una volta la sua vicinanza concreta al Sannio”. La Lega si espande nel Barese: quattro nuovi ingressi nei Consigli comunali dell'area metropolitanaLa Lega si rafforza nel territorio barese con nuovi ingressi in Consigli comunali dell'area metropolitana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sant'Agata de' Goti, Parisi (Lega): Senza tavolo con alleati niente intese altrove; Elezioni a Reggio, la carica dei 700 candidati: sorprese, conferme e possibili outsider; Elezioni a Sant'Agata de' Goti, centrodestra diviso: È stata un’occasione persa; Elezioni comunali nel Sannio dalla Prefettura le regole sulla propaganda elettorale. Comunali a Macerata, la Lega presenta la lista con i CiviciLa Lega e il gruppo Civici per Parcaroli, che sostiene l'attuale sindaco di centrodestra, hanno presentato le loro liste per le elezioni comunali di Macerata. (ANSA) ... ansa.it Sant'Agata de' Goti, Parisi (Lega): «Senza tavolo con alleati niente intese altrove»Il commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi mette in chiaro la posizione del partito nei confronti degli alleati di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati in ... ilmattino.it Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggio - facebook.com facebook