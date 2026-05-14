Il prossimo 16 maggio a Treviso si terranno le premiazioni dell’edizione 2026 del Premio Goffredo Parise, che quest’anno vedrà il riconoscimento alla carriera assegnato a Peter Gomez, direttore e condirettore di testate giornalistiche online. La cerimonia si svolgerà in una cornice dedicata alla memoria dello scrittore italiano e vedrà la consegna di premi a diverse personalità del mondo dell’informazione. Gomez riceverà il premio durante l’evento, che celebra il giornalismo e la cultura.

Il direttore de ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano Peter Gomez riceverà il riconoscimento alla carriera della decima edizione del Premio Goffredo Parise. La premiazione si terrà il 16 maggio al Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso. Durante la cerimonia verranno assegnati anche il Premio Parise per il Reportage e il Premio Ossigeno per l’Informazione, nonché tre riconoscimenti speciali: Impresa Umanistica, Ca’Foscari e Finestra sul Mondo. Il riconoscimento a Gomez è stato assegnato – come si legge nelle motivazioni – per “la coerenza del suo percorso, contraddistinto da coraggio e passione civile, dalla ricerca costante della verità e dal rifiuto di ogni compromesso con il potere ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Peter Gomez il Premio alla Carriera Goffredo Parise. Le premiazioni dell’edizione 2026 il 16 maggio a Treviso

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