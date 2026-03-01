' Premio Campione' riconoscimento alla carriera per il foggiano Franco Ordine I vincitori dell' edizione 2026

Il premio ‘Giornalista di Puglia – Michele Campione’ ha annunciato i vincitori della XXII edizione del 2026. Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono stati premiati come migliori giornalisti dell'anno. Inoltre, il foggiano Franco Ordine ha ricevuto il riconoscimento ‘Premio Campione’ per la carriera. L’evento si è svolto nelle ultime settimane.