' Premio Campione' riconoscimento alla carriera per il foggiano Franco Ordine I vincitori dell' edizione 2026

Il premio ‘Giornalista di Puglia – Michele Campione’ ha annunciato i vincitori della XXII edizione del 2026. Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono stati premiati come migliori giornalisti dell'anno. Inoltre, il foggiano Franco Ordine ha ricevuto il riconoscimento ‘Premio Campione’ per la carriera. L’evento si è svolto nelle ultime settimane.
Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono i vincitori della XXII edizione del premio ‘Giornalista di Puglia – Michele Campione’. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta questa mattina, 1° marzo, a Bari, nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il Premio alla Carriera di questa edizione verrà assegnato a Franco Ordine, classe 1951, giornalista foggiano, che ha saputo trasformare la passione giovanile per lo sport – e per il calcio in particolare – in una professione di successo.
