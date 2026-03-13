Firenze Flower Show | mostra mercato piante rare e inconsuete

Il 28 e 29 marzo il Giardino Corsini di Firenze sarà aperto al pubblico per la nuova edizione di Firenze Flower Show, una mostra mercato dedicata a piante rare e insolite. Durante l’evento, i visitatori potranno ammirare una vasta selezione di specie botaniche, mentre i profumi e i colori della primavera si diffonderanno tra le aiuole e i viali del giardino.

I colori e i profumi avvolgenti della nuova stagione sono pronti a invadere il cuore della città: il 28 e 29 Marzo, il monumentale Giardino Corsini (Via della Scala, 115) aprirà nuovamente i suoi cancelli per ospitare la nuova edizione primaverile di Firenze Flower Show. La storica location si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico naturale d’eccezione, accogliendo il meglio del vivaismo e dell'artigianato italiano.Un viaggio tra meraviglie botaniche e rarità Saranno circa 70 gli espositori che daranno vita a questo spettacolo naturalistico. Il percorso espositivo è studiato per stupire sia i collezionisti esperti che i neofiti: si potrà passeggiare tra le architetture della storica limonaia ammirando vaste collezioni di piante grasse, preziose orchidee e singolari piante carnivore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fiori, piante e artigianatoA marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione. Firenze Flower Show - 2026 Contenuti e approfondimenti su Firenze Flower Show Temi più discussi: LA PRIMAVERA SBOCCIA IN CITTÀ: TORNA IL FIRENZE FLOWER SHOW; CALENDARIO FIERE & MOSTRE; Firenze, tutto pronto per l’Horror Festival all'ippodromo del Visarno. Torna Firenze Flower show. Mostra mercato di piante rare nello splendore del giardino CorsiniTorna sabato e domenica il Firenze Flower show, mostra mercato di piante rare e inconsuete arrivata alla sua ottava edizione, la seconda autunnale. La sede resta il giardino Corsini che ospiterà circa ... lanazione.it Firenze Flower Show al Giardino Corsini per l’undicesima edizioneSabato 28 e domenica 29 marzo 2026 torna al Giardino Corsin i il Firenze Flower Show, mostra-mercato dedicata al mondo delle piante e della botanica, giunta quest’anno all’undicesima edizione. 055firenze.it Firenze, 28 e 29 marzo 2026 FIRENZE FLOWER SHOW MOSTRA MERCATO DI PIANTE RARE E INCONSUETE Torna la manifestazione primaverile con i migliori espositori del territorio nazionale, per passare insieme ai numerosi visitatori due giorni di divert - facebook.com facebook