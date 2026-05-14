A passeggio per il ghetto di Padova
Domenica 24 maggio 2026 si svolgerà una passeggiata nel Ghetto di Padova, organizzata in occasione della Festa di Primavera dalla Vecia Padova. L'evento permette di scoprire l'area storica, nota come il vecchio quartiere ebraico, attraverso un percorso che attraversa le sue vie e i punti più significativi. La manifestazione si inserisce nelle iniziative annuali dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale.
Domenica 24 Maggio 2026. In occasione della consueta Festa di Primavera in Ghetto dei nostri amici della Vecia Padova proponiamo questa interessante passeggiata alla scoperta dell'antico Ghetto patavino. A sud della piazza delle Erbe si snoda un labirinto di strade strette che formano il Ghetto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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