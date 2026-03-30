Migliaia di persone hanno partecipato oggi alla ventottesima edizione di “Ghetto in Fiore” nel centro storico di Padova, un evento che ha portato nel quartiere più pittoresco della città un'ampia varietà di bancarelle, esposizioni di fiori e attività culturali. La manifestazione ha coinvolto numerosi visitatori, riempiendo le strade di colori e profumi tipici della primavera.

Grande successo per la 28esima edizione tra fiori, laboratori e turismo: il centro storico si riempie di colori e visitatori Migliaia di persone hanno animato oggi il quartiere più pittoresco di Padova in occasione della ventottesima edizione di “Ghetto in Fiore”, trasformando il centro storico in un’esplosione di colori e profumi primaverili. Il laboratorio di fiori di carta in via dei Fabbri, a cura della cooperativa sociale Il Glicine di Saonara, è stato uno dei punti più apprezzati della giornata, diventando il cuore pulsante della manifestazione. «Un successo, come ogni anno – ha osservato il neo presidente di Cia Padova, Luca Bisarello – Una festa per i cittadini e i turisti; una buona prassi da replicare». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Ghetto in Fiore, migliaia di presenze nel centro storico di Padova per la 28esima edizione

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