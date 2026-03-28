Il cantante annuncia il suo prossimo tour, intitolato Land Of Hope And Dreams, che partirà il 31 marzo. Durante le tappe, si esibirà in diverse città degli Stati Uniti tra cui Portland, Los Angeles, San Francisco, Austin, New York e Washington DC. La tournée sarà dedicata a celebrare e difendere l’America, secondo quanto dichiarato dall’artista.

Bruce Springsteen intraprenderà il suo Land Of Hope And Dreams Tour il 31 marzo, che lo vedrà attraversare città come Portland, Los Angeles, San Francisco, Austin, New York e Washington DC “ per celebrare e difendere l’America”. Poco prima del concerto tenutosi a Minneapolis, il Boss è stato intervistato da Minnesota Star Tribune, dove ha fornito anticipazioni sul prossimo tour: “La E Street Band è fatta per i momenti difficili. Lo è sempre stato.Questi sono i momenti in cui penso che possiamo avere un valore reale e un valore reale per la comunità. Questi sono momenti che riempiono la band di uno scopo, quindi cerco di riempire la scaletta attorno a queste idee. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bruce Springsteen anticipa sul prossimo tour: “Sarà il più politico di sempre”

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