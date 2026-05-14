A Nembro un uomo di 32 anni è deceduto mentre cercava di salvare due colleghi da una cisterna. Il suo gesto è stato ricordato come eroico da chi lo conosce. È prevista un’autopsia per chiarire le cause del decesso, dopo di che il corpo sarà rimpatriato in Marocco per essere salutato dalla famiglia. La tragedia ha coinvolto un gruppo di lavoratori impegnati in un’attività di routine, culminata con la perdita del giovane.

IL LUTTO. Il trentaduenne è morto salvando due colleghi da una cisterna. Sarà eseguita l’autopsia, poi il rimpatrio in Marocco per l’ultimo saluto. Il suo gesto eroico non deve essere dimenticato: speriamo che qualcuno gli dia un riconoscimento per quello che ha fatto». Mentre alcuni familiari sono già partiti per il Marocco per predisporre al meglio i suoi funerali, nella comunità musulmana di Bergamo c’è chi già pensa a un riconoscimento per quanto ha fatto Mustapha Ladid: salvare due lavoratori intrappolati nella stessa autocisterna dove lui ha poi perso i sensi, sopraffatto dagli stessi miasmi che avevano causato il mancamento del titolare della «Carrara Group» e di un altro lavoratore intervenuto in suo soccorso nel tardo pomeriggio del 28 aprile scorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Nembro: «Mustapha è stato un eroe, il suo gesto sia ricordato»

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Il trentaduenne è morto salvando due colleghi da una cisterna. Sarà eseguita l’autopsia, poi il rimpatrio in Marocco per l’ultimo saluto. x.com

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