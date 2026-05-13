Nembro piange Mustapha Ladid | Ha dato la sua vita per salvare gli altri

Nembro piange la scomparsa di Mustapha Ladid, una persona nota per il suo sorriso costante e la disponibilità verso gli altri. Ricordato per il suo atteggiamento sempre aperto e la propensione ad aiutare, Ladid ha perso la vita nel tentativo di salvare qualcuno. La comunità locale si stringe intorno ai familiari, mentre il suo nome viene ricordato per il suo spirito altruista e la dedizione verso il prossimo.

Nembro. Il sorriso sempre stampato sul volto, la disponibilità verso gli altri e quella naturale inclinazione ad aiutare chiunque avesse bisogno. È il ricordo che resta di Mustapha Ladid, l’operaio di Nembro morto dopo giorni di ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII in seguito al grave incidente sul lavoro avvenuto martedì 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto. Lo scorso 1 aprile aveva compiuto 32 anni. L’uomo era stato sopraffatto dalle esalazioni mentre cercava di soccorrere un collega all’interno di un’autocisterna durante alcune operazioni di pulizia. In totale erano stati cinque i lavoratori coinvolti, tra i 32 e i 54 anni. L’allarme era scattato intorno alle 18,30, quando tre di loro si erano accorti di quanto stava accadendo all’interno della cisterna.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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