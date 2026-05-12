Materazzi su Bastoni | Gli direi di restate all’Inter sappiamo quanto sia interista È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute
L'ex calciatore ha commentato la situazione di un difensore che gioca nell'Inter, suggerendogli di rimanere nella squadra. Ha affermato che il giocatore è interista e che, nonostante un anno difficile, il suo valore non si discute. Le sue parole si sono concentrate sulla fedeltà e sulle qualità del difensore, senza fare riferimenti ad altri aspetti.
Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Juventus formata solo da calciatori cresciuti nel settore giovanile: come giocherebbe e da chi sarebbe composta la Top 11 – VIDEO di Marco Baridon Nuovo allenatore Milan, scatta il toto-nomi in caso di separazione da Allegri: tre italiani e una suggestione straniera per il Diavolo Calciomercato Inter: Pavard annuncia l’addio al Marsiglia e ‘prenota’ il ritorno in nerazzurro. La sua idea è stata svelata! Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un...🔗 Leggi su Calcionews24.com
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