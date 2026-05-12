L'ex calciatore ha commentato la situazione di un difensore che gioca nell'Inter, suggerendogli di rimanere nella squadra. Ha affermato che il giocatore è interista e che, nonostante un anno difficile, il suo valore non si discute. Le sue parole si sono concentrate sulla fedeltà e sulle qualità del difensore, senza fare riferimenti ad altri aspetti.

Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Juventus formata solo da calciatori cresciuti nel settore giovanile: come giocherebbe e da chi sarebbe composta la Top 11 – VIDEO di Marco Baridon Nuovo allenatore Milan, scatta il toto-nomi in caso di separazione da Allegri: tre italiani e una suggestione straniera per il Diavolo Calciomercato Inter: Pavard annuncia l’addio al Marsiglia e ‘prenota’ il ritorno in nerazzurro. La sua idea è stata svelata! Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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