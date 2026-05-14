A Napoli c’è un hotel di lusso trasformato in galleria d’arte con 150 opere esposte in camere e corridoi

A Napoli, nel quartiere Chiaia, si trova un hotel di lusso noto per la sua architettura elegante e la vista sul Golfo. Recentemente, l'edificio è stato convertito in una galleria d'arte contemporanea con circa 150 opere esposte tra camere e corridoi. La struttura mantiene le funzioni alberghiere, ma al suo interno le opere d'arte sono inserite in modo permanente, creando un ambiente che unisce ospitalità e esposizione artistica. La trasformazione è stata completata di recente, rendendo l'hotel una visita interessante per gli amanti dell'arte.

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