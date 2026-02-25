Hugo Ticciati in concerto alla Basilica della Madonna del Carmine

HUGO TICCIATI direttore e violinista con l'Ensemble d'Archi del Conservatorio V. Bellini di Catania. Violino solista e direttore d’orchestra, Hugo Ticciati, classe 1980 ha eseguito composizioni in prima mondiale nelle sedi più prestigiose del mondo. Ad oggi sono a lui dedicate più di quaranta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche:

'Washington Gospel Singers' alla Basilica della Madonna del Carmine

Solidarietà, i Periti Industriali di Napoli al fianco della Basilica del Carmine per assistere le persone bisognose