A Modena i fuoriclasse della contemporanea Beneventi e Rebaudengo all' Hangar Rosso Tiepido
A Modena proseguono gli eventi musicali di maggio organizzati dagli Amici della Musica. Questa sera si tengono i concerti dell'ensemble Beneventi e dell'artista Rebaudengo presso l'Hangar Rosso Tiepido. Si tratta di due esibizioni dedicate alla musica contemporanea, che vedono protagonisti artisti di rilievo nel panorama attuale. La programmazione continua con altri appuntamenti nel corso del mese, coinvolgendo diverse formazioni e solisti. La rassegna offre un'occasione per ascoltare composizioni moderne in un contesto dedicato.
Continuano gli appuntamenti di maggio con i Concerti d'Oggi a cura degli Amici della Musica di Modena. Il prossimo evento è programmato per sabato 16 maggio alle ore 20:30 presso l'Hangar Rosso Tiepido di Modena (in via Emilia Est 14202) e vedrà come protagonista un duo di straordinari musicisti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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