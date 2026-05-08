L’isola di San Giacomo nella Laguna Nord di Venezia è stata scelta come nuova sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, un’istituzione non profit dedicata all’arte contemporanea, fondata nel 1995. La fondazione si trasferisce dall’attuale sede per stabilirsi sull’isola, che sarà destinata a ospitare le attività e le esposizioni dell’organizzazione. La decisione riguarda l’utilizzo di uno spazio situato in una delle zone più caratteristiche della laguna veneziana.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Venezia, 8 mag. (askanews) – L’isola di San Giacomo, nella Laguna Nord di Venezia, è la nuova sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, istituzione non profit per l’arte contemporanea nata nel 1995. Si aggiunge a quella di Torino e di Guarene, con Palazzo Re Rebaudengo e il Parco d’arte tra le colline di Langhe e Roero, e a quella in Spagna, che non ha ancora una sede stabile ma è presente con le mostre promosse nella capitale dalla Fundaciòn Sandretto Re Rebaudengo Madrid. Come è stato per ognuna di queste sedi, anche l’identità di San Giacomo nasce in stretta...🔗 Leggi su Iodonna.it

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Guido Reni. San Giacomo Maggiore x.com