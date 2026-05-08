Danza e musica in mostra a Modena un' esperienza aperta a tutti per connettersi con l' arte contemporanea

A Modena, è aperta al pubblico una mostra che combina danza e musica, creando un'esperienza coinvolgente nell'arte contemporanea. La rassegna, intitolata Dance Dance Dance, è curata dalla coreografa Elisa Balugani e vede la partecipazione dei musicisti Enrico Pasini e Daniele Rossi. L'evento propone un percorso che unisce spazio, musica e movimento, offrendo al pubblico l'opportunità di immergersi in un insieme di espressioni artistiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dance Dance Dance è un'esperienza di spazio-musica-movimento curata dalla coreografa Elisa Balugani con la collaborazione dei musicisti Enrico Pasini e Daniele Rossi. L’attività è ispirata alle fotografie della mostra Visioni Necessarie e fa parte della rassegna Atelier Ago, pensata per vivere le.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate All'auditorium di Rivignano danza contemporanea con musica dal vivoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump “Il mio posto nel mondo” è una performance di danza contemporanea con... Mostra personale di Gabriele Buratti, vincitore del primo concorso di arte contemporanea “Santa in Arte”Sabato 9 maggio alle ore 18 inaugura a Santa Margherita Ligure la mostra personale di Gabriele Buratti, l’artista milanese vincitore assoluto del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Danza e musica come terapia digitale contro il declino cognitivo; Together alone; Alla Biennale Arte danza e musica riaprono le Galeazze dell'Arsenale di Venezia; Foto: Alla Biennale Arte danza e musica riaprono le Galeazze dell'Arsenale di Venezia. Torna il Segesta Teatro Festival: un mese di teatro, musica, danza e visioni contro la guerraDal 29 luglio al 30 agosto 2026 il Parco Archeologico di Segesta torna a trasformarsi in uno dei più importanti crocevia culturali del Mediterraneo con la V edizione del Segesta Teatro Festival, diret ... tp24.it Musica: a Catania torna Meltin’folk. Danza, suoni e cibo raccontano un Mediterraneo di pace e dialogoAl Tinni Tinni Arts Club venerdì 8 e sabato 9 maggio la ventiduesima edizione del festival impaginato da Mario Gulisano con l’associazione Darshan e dedicato all’incontro tra culture. Una rassegna che ... vivienna.it Il cielo si illumina con Michael Jackson A Dubai, accanto al Burj Khalifa, uno spettacolo di droni ha reso omaggio al “Re del Pop”, Michael Jackson, ricreando nel cielo alcuni dei suoi passi di danza più iconici. TT | itismudassar #michaeljackson #droni #du - facebook.com facebook