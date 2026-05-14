A Mind si misura sull' impatto reale ' Together beyond' ?

A Milano, il concetto di innovazione si evolve oltre la semplice apertura e collaborazione tra aziende e centri di ricerca. Si parla di un modello che punta a trasformare la ricerca, la tecnologia e le idee industriali in progetti tangibili e realizzabili. L’obiettivo è creare un sistema in grado di portare risultati concreti, andando oltre le sperimentazioni teoriche o le partnership di facciata. La sfida riguarda la capacità di portare avanti iniziative che abbiano un impatto effettivo sulla realtà industriale e tecnologica.

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Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Non più soltanto open innovation, ma un modello di collaborazione capace di tradurre ricerca, tecnologia e visione industriale in progetti concreti. È questo il messaggio emerso da 'Together beyond', l'evento promosso da Federated Innovation @Mind all'Auditorium di Cascina Triulza nell'ambito della Mind Innovation Week 2026. Davanti a imprese, startup, università e istituzioni, la mattinata ha acceso il confronto su tre grandi trasformazioni che stanno ridefinendo economia e società: l'intelligenza artificiale applicata al business, le nuove frontiere della salute e della longevity e il futuro degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Mind si misura sull'impatto reale, 'Together beyond' ? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tu reloj te MIENTE: así se MIDE de verdad el SUEÑO | SleepOne Sullo stesso argomento Referendum giustizia: esperti spiegano l’impatto realeUna riunione pubblica si terrà domenica 15 marzo alle 17 nella sede dell’ANPI di Rescaldina, in via Matteotti, per preparare i cittadini al... Doppio vertice sull'Iran per Meloni: focus sulla sicurezza degli italiani e l'impatto sull'energiaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha presieduto due riunioni di governo dedicate agli sviluppi della crisi in Medio Oriente", con il...