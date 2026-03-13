Referendum giustizia | esperti spiegano l’impatto reale

Una riunione pubblica si svolgerà domenica 15 marzo alle 17 presso la sede dell’ANPI di Rescaldina, in via Matteotti, per informare i cittadini sul referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo. L’evento è rivolto agli abitanti del territorio interessato e si propone di spiegare in modo chiaro gli aspetti principali dell’eventuale consultazione.

Una riunione pubblica si terrà domenica 15 marzo alle 17 nella sede dell’ANPI di Rescaldina, in via Matteotti, per preparare i cittadini al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e il 23 dello stesso mese. L’incontro mira a chiarire le modifiche costituzionali in gioco, coinvolgendo esperti legali e rappresentanti sindacali per spiegare l’impatto reale della riforma sulle carriere giudiziarie. L’evento sarà guidato da Massimiliano Di Giovanni, figura nota nell’ambito editoriale, che assumerà il ruolo di moderatore durante la sessione informativa. La presenza di Maria Agostistina Cabiddu, docente di diritto costituzionale al Politecnico di Milano, garantisce un’analisi tecnica precisa sui sette articoli della Costituzione oggetto del voto popolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum giustizia: esperti spiegano l’impatto reale Articoli correlati Referendum giustizia: esperti spiegano i rischi a SumiragoIl Comitato Cittadini per il No organizza due serate di confronto pubblico a Sumirago e Albizzate per discutere i quesiti del referendum sulla... Alessandria: esperti spiegano il referendum giustiziaIl dibattito pubblico sul referendum per la giustizia si terrà oggi a Alessandria, alle ore 17, presso l’ex Taglieria del Pelo in via Wagner 38/D. Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia) Approfondimenti e contenuti su Referendum giustizia Temi più discussi: La newsletter di Pagella Politica per arrivare informati al referendum sulla giustizia; Referendum Giustizia: a Coreno Ausonio il dibattito aperto con esperti e cittadini; Il video di Meloni per il Sì al Referendum: Ma non mi dimetto se vince il No. Il Pd la attacca: Basta show, si occupi di accise; Schlein e Landini uniti per il No al referendum: Difendiamo magistrati indipendenti. Castellanza: Area Giovani organizza un incontro sul referendum sulla giustizia con esperti e giovaniMartedì 17 marzo alle 21, Area Giovani celebra 10 anni promuovendo dibattito e informazione chiara per cittadini e studenti alla Biblioteca Civica ... legnanonews.com Lo speciale sul referendum giustiziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: 'Riforma giustizia traguardo epocale. Non vogliamo liberarci dei magistrati' ... tg24.sky.it Tele Club Italia. . Referendum sulla giustizia, cosa ne pensano i cittadini. Siamo stati al mercato settimanale di Giugliano - facebook.com facebook Referendum giustizia, Meloni: “Se vince il No, stupratori in libertà”. Poi sconfessa la Zarina. @salvini_giacomo x.com