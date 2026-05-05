A Monza si prevede un forte temporale nelle prossime ore. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo di codice giallo, segnalando temporali intensi con pioggia battente, fulmini e tuoni. Il livello di rischio idrogeologico è stato classificato come livello due su quattro, indicando potenziali criticità legate alle condizioni atmosferiche. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni e di adottare le precauzioni necessarie.

Nuvoloni, pioggia battente accompagnata da fulmini e tuoni. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico (livello di pericolo due su quattro).L’allerta per temporali entrerà in vigore alle 9 di mercoledì mentre l’avviso per rischio.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: A Milano è previsto un forte temporale: scatta l'allerta meteo

Leggi anche: Scatta l’allerta meteo gialla per Monza e Brianza: forti temporali in arrivo

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: A Monza è previsto un forte temporale: scatta l'allerta meteo; Monza e Desio a fumetti: i due poli del nuovo Wow; Acinque in assemblea a Monza: bilancio approvato, utile stabile e investimenti per 69 milioni nel 2025; Lecce, passione da brividi: numeri da record per la trasferta di Monza.

A Monza è previsto un forte temporale: scatta l'allerta meteoSeveso e Lambro saranno sorvegliati speciali. Ecco cosa succederà secondo le previsioni dei meteorologi del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia ... monzatoday.it

Pioggia e vento su Monza: scatta l’allerta, ecco cosa aspettarsiAllerta meteo gialla a Monza per temporali forti e rischio idrogeologico: piogge intense, vento e fiumi sotto osservazione fino al 7 maggio. monza-news.it

LA PROPOSTA DEL VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI RAMPELLI: “INTITOLIAMO MONZA A ZANARDI” Il vice presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Partito presente nella coalizione di maggioranza, quale è Fratelli d’Italia - facebook.com facebook

MONZA vs. modena. A casa, con la nostra famiglia. Ancora una volta: grazie, fratelli. x.com