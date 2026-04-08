Visita i nostri elicotteri l' open day presso la base elicotteri della Marina Militare Maristaeli

Sabato 11 aprile 2026, nella base elicotteri della Marina Militare situata nella Zona Industriale di Catania, si terrà un Open Day gratuito. L’evento è aperto a cittadini, famiglie e appassionati interessati a scoprire le attività e le apparecchiature della struttura. Durante la giornata sarà possibile visitare gli elicotteri e conoscere da vicino le tecnologie impiegate nel settore. L’iniziativa si svolge nella sede di proprietà della Marina Militare, situata in XIII Strada.