Visita i nostri elicotteri l' open day presso la base elicotteri della Marina Militare Maristaeli
Sabato 11 aprile 2026, nella base elicotteri della Marina Militare situata nella Zona Industriale di Catania, si terrà un Open Day gratuito. L’evento è aperto a cittadini, famiglie e appassionati interessati a scoprire le attività e le apparecchiature della struttura. Durante la giornata sarà possibile visitare gli elicotteri e conoscere da vicino le tecnologie impiegate nel settore. L’iniziativa si svolge nella sede di proprietà della Marina Militare, situata in XIII Strada.
Sabato 11 aprile 2026, la Base Elicotteri della Marina Militare (Maristaeli Catania), situata nella XIII Strada della Zona Industriale, ospiterà un Open Day a ingresso gratuito dedicato a curiosi, appassionati e famiglie per fare conoscere propria eccellenza tecnologica e operativa alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Le giornate Fai spiccano il volo. Visite guidate a base Maristaeli tra gli elicotteri della MarinaSarzana, 14 marzo 2026 – Un’occasione unica per immergersi da vicino in un luogo dove cielo e mare si incontrano, tra tecnologia, addestramento e...
Missili Aster, sistemi anti droni ed elicotteri: ecco le dotazioni della Martinengo, la nave della Marina militare italiana inviata a CiproLa partenza -annunciata nei giorni scorsi dal ministro della Difesa, Guidi Crosetto - è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 6 marzo.