Musica in lutto è morto a Firenze Walter Savelli Storico pianista di Claudio Baglioni
Il mondo della musica piange la scomparsa di Walter Savelli, noto come il pianista che ha collaborato con Claudio Baglioni. La notizia della sua morte è stata annunciata oggi a Firenze. Savelli aveva lavorato come musicista e arrangiatore, contribuendo a numerosi progetti musicali nel corso degli anni. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i professionisti del settore e gli appassionati di musica.
Firenze, 28 marzo 2026 – Il mondo della musica è in lutto per la morte di Walter Savelli, storico pianista di Claudio Baglioni che per oltre trent’anni gli è stato al fianco plasmando capolavori in musica – uno su tutti ‘ Mille giorni di te e di me’ (l’intro al pianoforte era il suo) – che fanno parte di una stagione indimenticabile della musica italiana. Era nato a Firenze, il 14 novembre del 1948 ed è morto venerdì 27 marzo nella sua città, aveva 77 anni. Il post della famiglia. A darne notizia è stata la famiglia attraverso un post su Facebook. “Ciao a tutti, purtroppo oggi vi diamo la notizia che non avremmo mai voluto comunicare – scrivono Camilla, Linda, Simona, Patrizia -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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