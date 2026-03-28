Il mondo della musica piange la scomparsa di Walter Savelli, noto come il pianista che ha collaborato con Claudio Baglioni. La notizia della sua morte è stata annunciata oggi a Firenze. Savelli aveva lavorato come musicista e arrangiatore, contribuendo a numerosi progetti musicali nel corso degli anni. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i professionisti del settore e gli appassionati di musica.

Firenze, 28 marzo 2026 – Il mondo della musica è in lutto per la morte di Walter Savelli, storico pianista di Claudio Baglioni che per oltre trent’anni gli è stato al fianco plasmando capolavori in musica – uno su tutti ‘ Mille giorni di te e di me’ (l’intro al pianoforte era il suo) – che fanno parte di una stagione indimenticabile della musica italiana. Era nato a Firenze, il 14 novembre del 1948 ed è morto venerdì 27 marzo nella sua città, aveva 77 anni. Il post della famiglia. A darne notizia è stata la famiglia attraverso un post su Facebook. “Ciao a tutti, purtroppo oggi vi diamo la notizia che non avremmo mai voluto comunicare – scrivono Camilla, Linda, Simona, Patrizia -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica in lutto, è morto a Firenze Walter Savelli. Storico pianista di Claudio Baglioni

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Marco Masini, nato a Firenze nel 1964, è stato vincitore di Sanremo 1990 (nuove proposte) e nel 2004 (big). Durante il liceo ha formato il gruppo "Errata Corrige" e ha avuto tra i suoi insegnanti il noto Walter Savelli. #marcomasini #sanremo2026 #ariston #mu - facebook.com facebook

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