Carburante assalto ai distributori nel weekend di Pasqua | scorte finite

Durante il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, alcuni distributori di carburante nel Trentino hanno registrato esaurimento delle scorte di benzina e gasolio, causando disagi ai guidatori che si sono fermati per rifornirsi. La situazione ha portato a lunghe attese e a difficoltà nel trovare carburante disponibile, rendendo il fine settimana particolarmente complicato per chi era in viaggio nella zona.

Non è stato un fine settimana facile quello appena trascorso, a cavallo tra Pasqua e Pasquetta, per chi mettendosi in viaggio ha avuto necessità di rifornirsi di benzina e gasolio fermandosi ai distributori in Trentino. Solo a Trento sono almeno cinque gli impianti che hanno esaurito le scorsi, a volte anche di benzina, il cui rifornimento dovrebbe essere arrivato soltanto nella giornata di oggi, 7 aprile 2026. Ad essere presi d’assalto negli ultimi tre giorni sono stati soprattutto i distributori dai prezzi più convenienti. Il rifornimento di carburante dovrebbe essere in arrivo nella giornata di oggi, 7 aprile 2026, ma secondo le stime degli addetti potrebbero non bastare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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