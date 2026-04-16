Finite le scorte d' acqua a Vasto Marina chiuso l' asilo nido Stella Maris

A Vasto Marina sono terminate le scorte d’acqua, portando alla chiusura dell’asilo nido

Continuano i problemi a Vasto Marina a causa dell’acqua non potabile e, con un'ordinanza, il sindaco ha disposto la chiusura dell'asilo nido "Stella Maris". Persiste infatti il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari (anche previa bollitura), a seguito del riscontro di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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