Attualmente sono stati confermati otto casi di hantavirus, con ulteriori tre sospetti in fase di verifica. Le autorità sanitarie stanno approfondendo le indagini per chiarire la situazione e capire l’origine del focolaio. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle modalità di diffusione o sui rischi per la popolazione. La situazione è monitorata attentamente, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

I casi accertati finora sono otto, mentre si indaga su altri tre probabili e sempre legati alla nave da crociera Hondius: in Italia tutti i test sono negativi I casi confermati di infezione da hantavirus, in seguito al focolaio sulla nave da crociera Hondius, sono otto secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). A questi si aggiungono due casi probabili e uno incerto a causa degli esiti contrastanti dei test, per un totale di 11 casi segnalati dall’inizio del focolaio il 2 maggio scorso. L’OMS si attende che possano emergere nuovi casi, ma ritiene che il rischio per la popolazione in generale continui a essere basso.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A che punto è il focolaio da hantavirus

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MEDICAL NIGHTMARE: Passenger Shares Footage From Inside Hantavirus Cruise Ship | DWS News | AR1C

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