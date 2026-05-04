Tre persone sono morte e altre hanno mostrato sintomi sospetti a bordo di una nave nell’Atlantico, in seguito a un focolaio di hantavirus. L’infezione, trasmessa principalmente attraverso il contatto con roditori o le loro urine, ha portato a un’attenzione rinnovata sulla sua diffusione e sui rischi associati. La situazione ha portato all’isolamento di alcuni passeggeri e all’avvio di verifiche sanitarie a bordo.

Gli hantavirus non sono nuovi né particolarmente diffusi ma sfoggiano caratteristiche che li rendono insidiosi: sono virus trasmessi principalmente dai roditori e possono provocare malattie acute anche gravi nell’uomo. Il focolaio sulla piccola nave da crociera che ospita 170 passeggeri e 70 membri dell'equipaggio - ancora oggetto di indagini - potrebbe essere legato a un’esposizione a materiali contaminati o avvenuta durante escursioni a terra oppure, più raramente, in ambienti chiusi. Notizia recente è che i Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati a bordo della nave, ancorata al largo delle coste di Capo Verde e in attesa di poter fare rotta, pare, verso le isole Canarie.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus, il virus trasmesso dai roditori. Come si contrae e che cosa sappiamo dopo il focolaio sulla nave da crociera

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