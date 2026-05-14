A che ora chiude Venezia? Viaggio con Alessandro Calvi

Venezia è una città famosa per i suoi canali e il centro storico, con orari di apertura e chiusura di musei, negozi e attrazioni che variano durante l’anno. Molti punti di interesse chiudono nel tardo pomeriggio, mentre alcuni esercizi commerciali e strutture pubbliche seguono orari diversi. Durante la giornata, i visitatori possono esplorare le vie e le piazze, ma devono pianificare con attenzione gli spostamenti in base agli orari di chiusura di luoghi specifici. Un viaggio con i giornalisti di Internazionale permette di scoprire il modo in cui questa città si presenta in diversi momenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A che ora chiude Venezia? Dal 23 al 25 ottobre Alessandro Calvi, giornalista collaboratore di Internazionale, accompagnerà viaggiatrici e viaggiatori nella Venezia consumata dal turismo di massa, in compagnia di attivisti ed esperte del posto. Venezia è la città che più di tutte i turisti considerano un museo. Masse di visitatori l’affollano spesso poco interessate alla sua natura di città viva, usandola come sfondo per un’avventura o, come si preferisce dire oggi, per un’esperienza. Oppure la trattano come un parco divertimenti. Si racconta che qualche turista si sarebbe perfino informato sugli orari di chiusura di Venezia. Una leggenda, evidentemente, che racconta molto bene lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - A che ora chiude Venezia? Viaggio con Alessandro Calvi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Palermo chiude con una sconfitta "indolore" a Venezia, ora ai playoff la vincente tra Catanzaro e AvellinoIl Palermo chiude il campionato con una sconfitta: al Penzo il Venezia passa 2-0, grazie alla reti di Doumbia, ad avvio ripresa, e Compagnon nei... La meraviglia che illumina, viaggio nella poesia barocca con il professor Alessandro MerciAlla scoperta della poesia barocca in un dialogo ideale con la poesia novecentesca, evidenziandone la modernità e l'attualità. Argomenti più discussi: Diritto allo studio. Alla Pisana il confronto tra istituzioni e studenti; Si inaugura a Latina il *Lazio Media Desk* di Roma Lazio Film Commission; L’audiovisivo laziale si fa sistema: inaugurato a Latina il nuovo Lazio Media Desk; Università, Disco Lazio presenta i nuovi progetti a sostegno degli studenti. Donna Calvi - Results on X | Live Posts & Updates x.com