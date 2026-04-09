La meraviglia che illumina viaggio nella poesia barocca con il professor Alessandro Merci
In un incontro dedicato alla poesia barocca, il professor Alessandro Merci ha guidato un viaggio tra le sue forme e tematiche. Si è soffermato sulla sua capacità di sorprendere e illuminare, mettendola in relazione con le opere del Novecento. La conversazione ha esplorato le caratteristiche di entrambi i periodi, evidenziando le connessioni tra le diverse epoche e il modo in cui la poesia continua a parlare, anche oggi.
Alla scoperta della poesia barocca in un dialogo ideale con la poesia novecentesca, evidenziandone la modernità e l'attualità. E' il fulcro del quinto incontro del ciclo “Il Barocco: la rivoluzione del Sapere e della Bellezza” proposto dall'Associazione Culturale “San Mercuriale”, patrocinato dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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