La meraviglia che illumina viaggio nella poesia barocca con il professor Alessandro Merci

In un incontro dedicato alla poesia barocca, il professor Alessandro Merci ha guidato un viaggio tra le sue forme e tematiche. Si è soffermato sulla sua capacità di sorprendere e illuminare, mettendola in relazione con le opere del Novecento. La conversazione ha esplorato le caratteristiche di entrambi i periodi, evidenziando le connessioni tra le diverse epoche e il modo in cui la poesia continua a parlare, anche oggi.