La meraviglia che illumina viaggio nella poesia barocca con il professor Alessandro Merci

Da forlitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un incontro dedicato alla poesia barocca, il professor Alessandro Merci ha guidato un viaggio tra le sue forme e tematiche. Si è soffermato sulla sua capacità di sorprendere e illuminare, mettendola in relazione con le opere del Novecento. La conversazione ha esplorato le caratteristiche di entrambi i periodi, evidenziando le connessioni tra le diverse epoche e il modo in cui la poesia continua a parlare, anche oggi.

Alla scoperta della poesia barocca in un dialogo ideale con la poesia novecentesca, evidenziandone la modernità e l'attualità. E' il fulcro del quinto incontro del ciclo “Il Barocco: la rivoluzione del Sapere e della Bellezza” proposto dall'Associazione Culturale “San Mercuriale”, patrocinato dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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