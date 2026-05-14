8×1000 | la sfida delle ADI per combattere la povertà con un gesto minimo

Le Associazioni di Volontariato e di Solidarietà (ADI) utilizzano l’8×1000, una quota di imposta sul reddito, per sostenere progetti contro la povertà. Questi fondi vengono assegnati a organizzazioni che gestiscono interventi diretti, come distribuzione di beni di prima necessità e servizi sociali. La firma senza costi aggiuntivi permette ai contribuenti di destinare questa quota senza aggiungere spese personali. Chi riceve aiuto attraverso l’8×1000 sono persone e famiglie in difficoltà, beneficiarie di programmi di assistenza e integrazione.

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