8×1000 | la sfida delle ADI per combattere la povertà con un gesto minimo
Le Associazioni di Volontariato e di Solidarietà (ADI) utilizzano l’8×1000, una quota di imposta sul reddito, per sostenere progetti contro la povertà. Questi fondi vengono assegnati a organizzazioni che gestiscono interventi diretti, come distribuzione di beni di prima necessità e servizi sociali. La firma senza costi aggiuntivi permette ai contribuenti di destinare questa quota senza aggiungere spese personali. Chi riceve aiuto attraverso l’8×1000 sono persone e famiglie in difficoltà, beneficiarie di programmi di assistenza e integrazione.
? Punti chiave Come può una firma senza costi extra combattere la povertà?. Chi riceve concretamente l'aiuto grazie alla gestione dell'8×1000?. Dove vengono utilizzati i fondi raccolti per le emergenze internazionali?. Perché questo gesto minimo può sostenere le adozioni a distanza?.? In Breve Aiuti destinati a ospedali, famiglie e persone con dipendenze o disabilità permanenti.. Programma ADI-Aid finanzia adozioni a distanza e centri assistenza in Filippine e Balcani.. Interventi umanitari attivati per crisi climatiche e conflitti armati post-pandemia.. Sostegno concreto tramite canali ufficiali assembleedidio.orgottopermilleprogetti e assembleedidio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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