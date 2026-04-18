A Carpi è stata avviata una nuova rete di volontariato dedicata a sostenere i giovani e a contrastare la povertà. La struttura si propone di coinvolgere i ragazzi nelle decisioni che riguardano la vita cittadina, cercando di rafforzare i legami tra le diverse parti della comunità. Questa iniziativa mira a ricostruire il tessuto sociale e a offrire un supporto concreto alle fasce più vulnerabili della popolazione locale.

A Carpi è operativa una nuova realtà di volontariato che punta a ricostruire il tessuto sociale urbano mettendo la fascia più giovane della popolazione al centro delle decisioni cittadine. L’associazione, denominata Carpi dei Bambini e delle Bambine odv, è stata formalmente costituita all’inizio di quest’anno con l’obiettivo di creare un ambiente urbano capace di dare ascolto, accoglienza e valore ai cittadini più piccoli. L’unione di energie per contrastare la povertà educativa. La nascita di questa organizzazione non è un evento isolato, ma il risultato della fusione tra due precedenti percorsi civici del territorio. Attraverso questa integrazione, i soci fondatori mirano a mettere in rete diverse competenze e forze d’azione per trasformare la città in un luogo più vivibile per tutti, partendo proprio dalle esigenze dei giovanissimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carpi, nasce la rete per dare voce ai piccoli e combattere la povertà

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