Perugia al via il progetto Scuole aperte | attività extra per combattere la povertà educativa I dettagli
Al via a Perugia “Scuole aperte”: attività extrascolastiche gratuite in quattro istituti comprensivi per contrastare la povertà educativa. L’iniziativa comunale finanzia supporto allo studio e laboratori pomeridiani, integrandosi con i servizi territoriali per sostenere concretamente famiglie e studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Perugia, al via il progetto sperimentale "Scuole aperte": il Comune investe sulle attività extrascolastichePerugia lancia un progetto sperimentale chiamato
