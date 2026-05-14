Settant’anni ciclisti si preparano a partire per un percorso verso la Valsusa, con l’obiettivo di ricordare le vittime del dovere. La pedalata coinvolge persone di varie età che si uniscono per rendere omaggio ai militari e alle forze dell’ordine deceduti in servizio. Il tragitto attraversa diverse località e si conclude con una cerimonia commemorativa. L’evento si svolge in un clima di rispetto e solidarietà, con partecipanti che portano bandiere e fiori.

? Punti chiave Chi sono i caduti che i ciclisti intendono onorare?. Come si trasforma un percorso sportivo in un atto di memoria?. Perché il Sindacato Autonomo di Polizia ha scelto proprio questo itinerario?. Dove si intrecciano i sentieri della Valsusa con la storia della legalità?.? In Breve Iniziativa promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP). Percorso tra Torino e Valsusa per onorare vittime mafia e terrorismo. Legame tra istituzioni e territorio attraverso borghi della provincia torinese. Unione tra mobilità sostenibile e memoria civile per le comunità locali. Settanta ciclisti percorreranno le strade tra Torino e la Valsusa per il Memorial Day, l’iniziativa promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) per onorare le vittime del dovere, della mafia e del terrorismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 70 ciclisti verso la Valsusa: una pedalata per le vittime del dovere

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