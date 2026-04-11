Al Velodromo Vigorelli si è svolta una pedalata nel passato, dedicata a esplorare il legame tra arte e design nel mondo del ciclismo. L'evento ha visto la presentazione di “A.C. Confidential. La mia…”, un progetto che combina elementi visivi e culturali, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. La giornata ha previsto esposizioni, interventi e dimostrazioni, attirando un pubblico interessato a scoprire come il ciclismo si intrecci con il mondo creativo.

Nella splendida location del Velodromo Vigorelli è stato presentato “ A.C. Confidential. La mia vita tra arte, bicicletta e design “ (Ediciclo Editore), libro scritto a quattro mani da Antonio Colombo e Giacomo Pellizzari in cui sono raccontati campioni del mondo e rockstar uniti dall’amore per le due ruote. Un’avventura imprenditoriale ibrida che ha rivoluzionato l’idea stessa del pedalare e applaudita, fra gli altri, dall’oro di Roma 1960 Marino Vigna, da Aldo Rock, Norma Gimondi. Il volume traccia le tappe di un’esistenza intensa e unica nel suo genere, che gli autori hanno raccontato in una conversazione ricca di aneddoti con il direttore di tuttoBICI Pier Augusto Stagi e il cantante Fabio Treves, armonicista e compagno di scuola di Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - CICLISTI E ROCKSTAR. Al “Vigorelli“ una pedalata nel tempo tra arte e design

Corso Milano a misura di ciclisti. Fiab lancia la ’Pedalata in bianco’Pedalata in bianco con Fiab MonzainBici per dimostrare quanto sarebbe utile la ciclabile da corso Milano a Bettola.

Un percorso immersivo tra arte, design e artigianato: torna UniqueSabato 11 e domenica 12 aprile torna Unique, l’evento dedicato all’artigianato contemporaneo e alla creatività indipendente.

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Questa mattina al Vigorelli (Milano) ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione del libro A.C.Confidential scritto da Antonio Colombo e Giacomo Pellizzari: nei prossimi giorni leggerò questo libro che contiene anche numerose fotografie di papà nel p - facebook.com facebook