Quattro di Sera ha riportato le parole di Sallusti, che ha commentato come Donald Trump sia stato ricevuto con gli onori durante la sua visita a Pechino, mentre Barack Obama non ha ricevuto lo stesso trattamento. La visita di Trump si sta svolgendo in un momento di grande attenzione internazionale, con il presidente statunitense che si trova in Cina per incontri ufficiali con il leader cinese. La questione delle differenze nelle modalità di accoglienza tra i due ex presidenti è al centro di numerosi dibattiti pubblici.

La visita di Donald Trump a Pechino dal suo omologo cinese Xi Jinping sta facendo molto dibattere in queste ore. L'interrogativo è su quale postura vogliano e possano assumere gli Stati Uniti nei confronti del rivale storico che ambisce, entro il 2049, a raggiungere il primato mondiale. Se ne parlava anche a 4 di Sera, trasmissione di approfondimento in onda su Rete 4 condotta dal giornalista Paolo Del Debbio, dov'è intervenuto anche il direttore Alessandro Sallusti. "Io non sono mai stato un simpatizzante di Trump, però qui si è perso un po' il senso della misura. Si è confuso Trump con quello che rappresenta - ha detto - Trump a Pechino è stato accolto con tutti gli onori possibili e immaginabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 4 di Sera, l'affondo di Sallusti: "Trump accolto con gli onori, Obama no". Ecco perché

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