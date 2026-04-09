4 di Sera #Sallusti rinfresca la memoria alla Sinistra | ecco il vero pericolo per #Occidente

Nella giornata di ieri è stata annunciata una breve tregua in Medio Oriente, con i negoziatori riuniti a Islamabad per cercare di trovare una soluzione duratura. Nel frattempo, alcuni commentatori criticano gli Stati Uniti, puntando il dito contro le loro azioni nella regione. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti, mentre le tensioni tra le parti continuano a influenzare gli sviluppi diplomatici e militari.

È stata firmata da poco più di un giorno una fragile tregua in Medio Oriente che in queste ora vedrà impegnati i negoziatori a Islamabad, in Pakistan, e qui da noi c'è già chi non perde occasione per sparare a zero contro gli Stati Uniti. Il copione è sempre lo stesso e di certo mai rivolto, nell'aggressività di toni, al regime degli Ayatollah che passa semprein secondo piano. Frutto, questo, di un bias semi-collettivo che sposta sempre l'attenzione sul vicino alleato americano e mai sul nemico Ayattolah che minaccia l'intera architettura di sicurezza internazionale. Se ne parlava a 4 di Sera, la trasmissione di approfondimento condotta dal... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 4 di Sera, #Sallusti rinfresca la memoria alla Sinistra: ecco il vero pericolo per #Occidente Il ritorno dell’Occidente e il declino del woke: la sfida di Marco Mestrinier alla globalizzazione di sinistraIl ritorno dell’Occidente, il libro di Marco Mestriner, mette a nudo l’identità woke che caratterizza il mondo della sinistra globale. Il ritorno dell’Occidente e il declino del woke: la sfida di Marco Mestriner alla globalizzazione di sinistraIl ritorno dell’Occidente, il libro di Marco Mestriner, mette a nudo l’identità woke che caratterizza il mondo della sinistra globale. Argomenti più discussi: 4 di Sera, Sallusti rinfresca la memoria alla Sinistra: Pericolo Occidente? Non è Trump, ma Iran...; Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 aprile 2026 - TPI. 4 di Sera, Sallusti rinfresca la memoria alla Sinistra: Pericolo Occidente? Non è Trump, ma Iran...è stata firmata da poco più di un giorno una fragile tregua in Medio Oriente che in queste ora vedrà impegnati i negoziatori a ... iltempo.it 4 di sera, Capezzone inchioda l'allegra scolaresca della sinistra: chi manovra contro il governoUna chiassosa scolaresca nel pieno dei festeggiamenti a cui però sembra mancare la visione del quadro complessivo. La vittoria del No al ... iltempo.it NON È MAI TROPPO TARDI… Da questa sera lo score del #Cholo #Simeone al #CampNou è di 11 sconfitte 7 pareggi… e 1 vittoria! L’unica vittoria di Simeone fuori casa contro il Barcellona era arrivata all’Estadio Olímpico de #Montjuïc nel dicembre 2024. x.com Buona sera a tutti, mia figlia, 16 anni, deve leggere un libro qualsiasi di Pennac. Compito dato dalla professoressa di scienze umane, specifico perché non conosco l’autore, né se qualche titolo potrebbe essere più indicato di altri, vista la materia. Suggeriment - facebook.com facebook