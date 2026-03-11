Due asteroidi si stanno avvicinando alla Terra tra oggi e venerdì, con uno di essi che passerà entro l’orbita lunare. Il monitoraggio dello spazio profondo ha identificato questi due corpi celesti che si trovano attualmente nel loro percorso vicino al nostro pianeta. Le osservazioni sono state condotte da sistemi di sorveglianza spaziale dedicati al monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra.

Il monitoraggio dello spazio profondo ha recentemente portato alla scoperta di due nuovi visitatori celesti che, proprio in queste ore, stanno effettuando un passaggio ravvicinato nei pressi del nostro pianeta. Secondo le rilevazioni fornite dalla NASA e dall’Agenzia Spaziale Europea, gli asteroidi denominati 2026EJ1 e 2026EG1 rappresentano un’occasione preziosa per la comunità scientifica di studiare le dinamiche dei corpi celesti che orbitano nel sistema solare interno. Sebbene la parola passaggio ravvicinato possa suscitare una naturale apprensione, gli esperti rassicurano sul fatto che le traiettorie calcolate non prevedono alcun rischio di collisione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Due asteroidi in avvicinamento alla Terra tra oggi e venerdì: uno passerà entro l’orbita lunare

Articoli correlati

Due asteroidi in avvicinamento alla Terra tra oggi e venerdì: uno passerà entro l’orbita lunareLa NASA e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) annunciano il passaggio ravvicinato alla Terra di due asteroidi appena scoperti: 2026EJ1 e 2026EG1.

Frattura un’orbita e una costola alla compagna: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronicoIl provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Pisa dopo l'ennesimo episodio di una relazione fatta di violenze ripetute Le indagini hanno...

E se tutti gli asteroidi colpissero la Terra contemporaneamente

Contenuti e approfondimenti su Due asteroidi

Discussioni sull' argomento Per la prima volta nella storia dell’umanità, la NASA ha modificato l'orbita di un asteroide; Orbita più precisa per 2024 YR4: esclusa la collisione con la Luna.

Due asteroidi in avvicinamento alla Terra tra oggi e venerdì: uno passerà entro l’orbita lunareLa NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) annunciano il passaggio ravvicinato alla Terra di due asteroidi appena scoperti: 2026EJ1 e 2026EG1. Il prima passerà stasera alle 20:43 ora italiana, il ... fanpage.it

Orbita più precisa per 2024 YR4: esclusa la collisione con la LunaNuovi dati su uno degli asteroidi più delicati e in avvicinamento alla Terra sembrano tranquillizzare la NASA e anche tutti noi. Si tratta di 2024 YR4, un corpo roccioso che, secondo i calcoli, ... msn.com

La NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) annunciano il passaggio ravvicinato alla Terra di due asteroidi appena scoperti: https://fanpa.ge/korgr - facebook.com facebook