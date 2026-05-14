14 maggio | tra la nascita di Israele e le scoperte che cambiarono il mondo

Il 14 maggio segna date significative in diverse vicende storiche. In questa giornata, si ricorda la nascita di Israele, avvenuta nel 1948, e alcune scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato il mondo, come la prima vaccinazione di Edward Jenner nel XVIII secolo. Inoltre, nel 1931, Arturo Toscanini fu aggredito da gruppi fascisti, un episodio che rimane tra i più noti legati a quel periodo.

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? Punti chiave Come ha cambiato il mondo la prima vaccinazione di Edward Jenner?. Perché i fascisti aggredirono Arturo Toscanini nel 1931?. Cosa scatenò l'incendio del bus dei Freedom Riders in Alabama?. Quale connessione lega la nascita di Facebook alla storia geopolitica?.? In Breve Luigi XIV ascese al trono di Francia nel 1643 a soli quattro anni.. Edward Jenner somministrò la prima vaccinazione contro il vaiolo nel 1796.. Fascisti aggredirono Arturo Toscanini al Teatro Comunale di Bologna nel 1931.. Patto di Varsavia firmato nel 1955 da otto nazioni del Blocco comunista.. Il 14 maggio segna il 134º giorno dell’anno solare, con 231 giornate ancora da vivere prima del prossimo capodanno, mentre tra i vicoli e le piazze si celebra la memoria di San Mattia apostolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 14 maggio: tra la nascita di Israele e le scoperte che cambiarono il mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scoperte 5,5 milioni di api in un cimitero di New York: “Tra le più grandi aggregazioni al mondo, sono preziose”Presso il cimitero East Lawn di Ithaca, una città dello Stato di News York, gli entomologi hanno fatto una scoperta sorprendente: un'immensa... Rimini: le pioniere che cambiarono la medicina italianaIl 5 marzo, giorno dedicato alle donne in tutto il globo, la città di Rimini si prepara ad accogliere una narrazione storica che ha bisogno di essere... Temi più discussi: Unione Sindacale di Base: Roma: giovedi 15 maggio presidio in Campidoglio ore 15 per la delibera di iniziativa popolare per itnerrompere i rapporti tra Roma Capitale e Israele; Beirut-Israele, nuovi colloqui tra 14 e 15 maggio negli Usa; ESC 2026: giovedì 14 maggio la seconda semifinale. Vienna sceglie gli ultimi dieci finalisti; Il blitz di Israele non basta, oggi la Flotilla riparte verso Gaza. MEDIO ORIENTE | La Cia: L'Iran può resistere 3-4 mesi al blocco navale degli Usa. Nuovi colloqui Libano e Israele a Washington il 14-15 maggio LIVEBLOG #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com Iran, la guerra in diretta, intelligence USA: Teheran ha ancora forti capacità militari, in corso a Pechino il vertice tra Xi Jinping e Donald TrumpLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale, l'intelligence USA: Teheran ha ancora forti capacità militari ... fanpage.it Iran, le notizie più importanti del 14 maggio sulla guerraRoma, 14 mag. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di giovedì 14 maggio 2026 sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e i ... askanews.it