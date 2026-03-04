Rimini | le pioniere che cambiarono la medicina italiana

Il 5 marzo, in occasione della giornata internazionale dedicata alle donne, Rimini si appresta a raccontare le storie di alcune pioniere che hanno rivoluzionato la medicina italiana. Questa città si prepara a mettere in luce figure femminili che, nel corso degli anni, hanno contribuito a cambiare il settore sanitario. L’evento intende celebrare il loro ruolo e il loro impatto nel panorama medico nazionale.

Il 5 marzo, giorno dedicato alle donne in tutto il globo, la città di Rimini si prepara ad accogliere una narrazione storica che ha bisogno di essere ascoltata. Presso la Sala della Cineteca all’interno della Biblioteca Civica Gambalunga, sarà protagonista un evento gratuito incentrato su due figure femminili che hanno cambiato per sempre la medicina territoriale italiana. Si tratta di Adelasia Cocco e Isotta Gervasi, le pioniere che hanno infranto barriere secolari per diventare le prime donne medico condotto nella penisola. L’iniziativa è curata dal Dottor Giancarlo Cerasoli, figura nota come pediatra e studioso della storia medica. La conferenza, fissata per le ore 16:30 del prossimo giovedì, mira a far riscoprire un capitolo fondamentale dell’emancipazione femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

