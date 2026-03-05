Iran vince la guerra? Gli Stati Arabi stanno esaurendo le scorte di intercettori per neutralizzare i missili lanciati da Teheran

Gli Stati arabi del Golfo Persico stanno esaurendo le scorte di intercettori missilistici impiegati per difendersi dai razzi provenienti dall’Iran. La situazione mette in evidenza le difficoltà nel mantenere l’assetto difensivo in un’area dove i lanci sono frequenti. La scarsità di questi sistemi di difesa aumenta le preoccupazioni sulla capacità di proteggere le infrastrutture strategiche della regione.

Chi vincerà la guerra in Medio Oriente? Gli Stati arabi del Golfo Persico stanno esaurendo rapidamente le scorte di intercettori utilizzati per difendersi dai missili lanciati dall’Iran. Lo riferiscono due funzionari regionali citati da CBS News. Secondo le fonti americane, i governi della regione avrebbero inoltre agli Stati Uniti di accelerare l’invio di nuove forniture. Explosions rocked Abu Dhabi on Thursday evening — residents heard loud bangs and received emergency alerts about a missile threat The UAE Ministry of Interior sent warnings across all emirates (including Dubai and Fujairah): seek shelter in safe places and avoid open areas.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Gli Stati Uniti stanno per attaccare l’Iran

Guerra in Iran, gli esperti: «Chi vincerà? Chi esaurirà per ultimo i missili o gli intercettori»Sarà il numero di scorte di droni e missili detenuti dalle parti in causa, secondo gli esperti, a decidere l'esito e la durata della guerra in Medio Oriente. ilmessaggero.it

e la cessazione degli atti che causano danni alle persone e alle infrastrutture di tali nazioni, compresi gli Stati arabi del Golfo. Devono prevalere il dialogo, la diplomazia e le relazioni di buon vicinato. 3/3 x.com

In una conferenza stampa, il Ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti per la Cooperazione Internazionale ha condannato quelli che ha definito "palesi attacchi iraniani" al suo Paese e ad altri Stati del Golfo. - facebook.com facebook