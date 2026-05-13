Zverev | ecco cosa ha reso strana la sfida contro Sinner

Da napolipiu.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultimo incontro tra i due tennisti, sono emersi alcuni elementi che hanno reso la partita insolita rispetto alle precedenti sfide. La tensione sul campo si è percepita fin dai primi scambi, con variazioni nel ritmo e nella strategia adottata da entrambi. Zverev ha incontrato difficoltà nel mantenere costante il livello di gioco, mentre Sinner ha mostrato una maggiore determinazione, influenzando l’andamento complessivo dell’incontro.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La settimana scorsa ha visto Alexander Zverev affrontare ancora una volta delle difficoltà contro Jannik Sinner. L’attuale numero tre del mondo è stato nettamente battuto nella finale del Madrid Open, perdendo 6-1, 6-2 contro l’italiano davanti a un’affollata Caja Magica. Questa sconfitta segna la nona consecutiva che Zverev subisce contro Sinner, un vero e proprio incubo che risale all’Open di Cincinnati del 2024. Queste statistiche evidenziano una sfida crescente e complessa per il tedesco, il quale ha lottato in modo improduttivo contro il giovane talento italiano.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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