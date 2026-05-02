Tennis il francese Fils battuto in due set | Sinner in finale a Madrid Domani la sfida contro Zverev

Jannik Sinner si prepara a disputare la sua prima finale nel Master 1000 di Madrid dopo aver battuto in due set il francese Arthur Fils. La partita si è conclusa con vittoria per l’italiano, che domani affronterà il tedesco Zverev nella sfida decisiva del torneo. La finale rappresenta un momento importante per il giocatore, che cerca di aggiudicarsi il primo titolo di questa categoria.

Prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Fils (n. 25 del ranking Atp) in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti e senza concedere palle break. In finale, in programma domani alle 17, l’altoatesino affronterà il tedesco n.3 Alexander Zverev, vincente dell’altra semifinale contro il belga Alexander Blockx. Battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni, è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario, nel 1990.🔗 Leggi su Feedpress.me

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