Tennis il francese Fils battuto in due set | Sinner in finale a Madrid Oggi la sfida contro Zverev

Nel torneo Master 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha raggiunto la sua prima finale in carriera battendo in due set il francese Arthur Fils. Oggi si confronterà con il tedesco Zverev, che ha eliminato il suo avversario nei quarti di finale. La partita di domani rappresenta l’ultimo appuntamento del torneo prima della finale, con il vincitore che si aggiudicherà il titolo.

Prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Fils (n. 25 del ranking Atp) in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti e senza concedere palle break. In finale, in programma oggi alle 17, l’altoatesino affronterà il tedesco n.3 Alexander Zverev, vincente dell’altra semifinale contro il belga Alexander Blockx. Battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni, è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario, nel 1990.🔗 Leggi su Feedpress.me

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